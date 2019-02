Homem detido em Lisboa depois de ter agredido a mulher

As mais lidas

Após diligências efetuadas pelas autoridades na residência do casal, foram encontradas na viatura do homem um revólver e duas pistolas de calibre 6,35 mm.

O homem acabou por ser detido, sendo presente na segunda-feira a tribunal, acrescentou a fonte do Cometlis.

De acordo com a mesma fonte, a mulher, de 48 anos, conseguiu refugiar-se na casa de banho da residência onde ambos habitavam depois de o companheiro a ter agredido e tentado estrangulá-la, tendo também conseguido telefonar para as autoridades.

Um homem de 59 anos foi detido este sábado, em Lisboa, depois de alegadamente ter agredido a mulher e de a ter tentado estrangular, disse à agência Lusa fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa (Cometlis).

