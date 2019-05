Homem de 49 anos detido por violência doméstica em Lisboa fica com pulseira eletrónica

As mais lidas

No decorrer da busca a PSP apreendeu ao homem 15 telemóveis.

O homem já foi a tribunal para primeiro interrogatório, tendo ficado com pulseira eletrónica e sido proibido de contactos e aproximação à vítima.

