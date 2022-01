Historiador José de Mello doa espólio à autarquia de Ponta Delgada

O protocolo que concretiza esta doação ao município de Ponta Delgada foi assinado, esta segunda-feira, entre a presidente da autarquia, Maria José Duarte, e José de Mello, indica nota de imprensa.





O espólio inclui, ainda, um arquivo fotográfico em papel e em formato digital, jornais, correspondência, notas e apontamento e cadernos de registo, além de documentação variada referente à cultura local, a espaços culturais, Património, museus e exposições.





A nota explica que José de Mello detém uma biblioteca e arquivo com documentos únicos relativos à história de São Miguel e, de uma forma geral, dos Açores.





O arquivo agora doado ao município de Ponta Delgada ficará reunido no seu todo e constituirá um fundo com o nome do doador. Será guardado em espaço da tutela da Câmara Municipal de Ponta Delgada e poderá apenas ser consultado publicamente quando for devidamente inventariado e catalogado.