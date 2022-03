História do Rotary Club de Ponta Delgada em livro

Os factos e as figuras que marcaram os 43 anos de história do Rotary Club de Ponta Delgada desde o seu primeiro presidente, Emiliano Carneiro, estão agora reunidos no livro “Rotary Club de Ponta Delgada – Uma Viagem no Tempo 1978 - 2021”, da autoria de Ilda Braz e Carlos Arruda.