HIA realiza primeira cirurgia cardíaca nos Açores

A intervenção, realizada pelo cirurgião cardiotorácico Prof. Javier Gallego e pelo Dr. Mário Jorge Amorim, consistiu numa Revascularização do Miocárdio, com duplo bypass coronário com artéria mamária interna esquerda e direita.



De acordo com nota enviada à comunicação social, “a técnica utilizada sem paragem cardíaca, proporciona benefícios para uma recuperação mais rápida do paciente, e os condutos arteriais tem uma permeabilidade mais duradoura ao longo do tempo, sendo esta utilizada pela equipa nas suas cirurgias coronárias”.

Acrescenta que o paciente de 62 anos é residente nos Açores, que anteriormente tinha sofrido um enfarte do miocárdio, optando pela realização da cirurgia na sua área de residência.

O HIA salienta que desta forma os açorianos deixam “de necessitar de se deslocar ao continente, para a realização de uma Cirurgia tão diferenciada”, realçando que possui “uma equipa diferenciada, formada por cirurgiões cardiotorácicos, cardiologistas, anestesiologistas, enfermeiros e perfusionistas, num Hospital com tecnologia de última geração”.