“Há imensas emoções em tudo o que escrevo”

Porque decidiu criar um blogue e escrever estas ‘Notas da Ilha’, que agora são reunidas e publicadas em livro?



Comecei a escrever estes textos porque, a certa altura e nos últimos dois anos, senti a necessidade de passar para texto as experiências e as memórias de quando eu vivia em São Miguel . Há coisas que me acontecem hoje em dia que eu achei, na forma como eu as vejo, as interpreto e as sinto, estarem relacionadas com tudo o que absorvi durante a minha infância e adolescência.











