Guilherme Duarte é autor do blogue' Por Falar Noutra Coisa', já publicou três livros e faz espetáculos em nome próprio e stand-up comedy para empresas e eventos corporativos.



Foi ainda coautor da série 'Falta de Chá', exibida na SIC Radical, e mantém um espaço de crónica no SAPO 24 e uma rubrica nas manhãs Antena 3.



Para este espetáculo, que conta com o patrocínio do grupo Finançor, o comediante traz um convidado: Ricardo Cardoso.