Guarda-redes André Sousa troca futsal do Sporting pelo Benfica

O guarda-redes internacional português André Sousa é o novo jogador a equipa de futsal do Benfica, após ter terminado contrato com o Sporting, anunciou este sábado o clube campeão nacional.

“Estamos a falar de um dos maiores e melhores clubes nacionais. Para mim, continua a ser um objetivo ficar nos melhores clubes e assim foi, por isso é que aceitei o projeto ambicioso do Benfica”, afirmou o guardião, à televisão do clube.

André Sousa ingressa no Benfica aos 33 anos, depois de cinco épocas nos ‘leões’, durante as quais conquistou uma Liga dos Campeões, três campeonatos nacionais, três Taças de Portugal, três Supertaças e duas Taças da Liga.

No Benfica vai lutar por um lugar na baliza com o brasileiro Diego Roncaglio e voltará a encontrar o técnico Joel Rocha, que o orientou nas temporadas 2012/13 e 2013/14, no Fundão.