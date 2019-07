Gualter Furtado tomou posse como presidente do Conselho Económico e Social dos Açores

O economista Gualter Furtado tomou posse esta segunda-feira como presidente do Conselho Económico e Social da Região Autónoma dos Açores, numa cerimónia na Horta presidida pela presidente da Assembleia Legislativa Regional, Ana Luís.

O órgão, independente e de caráter consultivo, foi estabelecido há cerca de um ano, mas só agora o seu presidente tomou posse, após aprovação do seu nome no plenário do parlamento dos Açores de junho.

Gualter Furtado, presidente da comissão executiva do Novo Banco Açores, valorizou os 83% que teve na sua eleição entre os deputados do parlamento açoriano, agradecendo a confiança e dizendo fazer "parte da democracia" não ter obtido a unanimidade dos parlamentares.

"Devo tanto aos Açores. É uma responsabilidade a que não podia dizer que não", sublinhou o economista na sua tomada de posse.

O "fomentar do diálogo" da sociedade civil com o poder político será uma das prioridades do mandato de Gualter Furtado, garantiu o próprio.

A presidente da Assembleia Legislativa Regional, Ana Luís, lembrou, por sua vez, que este órgão "agrega em si mesmo representantes dos mais diversos domínios da sociedade civil" e a tomada de posse de Gualter Furtado representa uma "nova etapa" no "reforço do caminho de proximidade e diálogo" do conselho.

O Conselho Económico e Social da Região Autónoma dos Açores irá substituir o Conselho Regional de Concertação Estratégica, até agora o órgão de consulta e concertação nos domínios das políticas económica, social e ambiental da região.