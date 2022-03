Gualter Furtado recebe Prémio Carreira da Ordem dos Economistas

Foi no 9º Congresso Nacional dos Economistas, que decorreu na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, que o economista Gualter Furtado recebeu o Prémio Carreira, instituído pela Ordem dos Economistas.





Segundo a Ordem dos Economistas o prémio a Gualter Furtado se deveu “aos relevantes cargos que, com saber e competência, desempenhou ao longo da sua carreira”.





Este prémio é um “reconhecimento aos economistas que desenvolveram as suas atividades com talento, profissionalismo e ética”.





Uma reflexão sobre a recuperação, as pessoas, as empresas e o estado em Portugal, fez parte do Congresso que contou com a presença do primeiro-ministro, António Costa, da direção nacional da Ordem dos Economistas, da presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, Isabel Mota, de economistas e gestores do país, e outras entidades oficiais.





O encerramento esteve a cargo do Bastonário da Ordem dos Economistas, Rui Leão Martinho.