Grupo Ocidental em aviso vermelho para vento e agitação marítima

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera, prevê-se que a depressão Kyllian, se encontre centrada em 40.3N 39.1W a noroeste do arquipélago dos Açores (aproximadamente 680 km a oeste-noroeste da ilha do Corvo), às 00 horas de sábado, dia 23 de fevereiro, com deslocamento para norte-nordeste, provocando um aumento significativo da intensidade do vento e da agitação marítima em toda a região.

De acordo com comunicado do IPMA, é esperado para as ilhas do Grupo Ocidental, na madrugada e manhã de sábado, vento sul/sudoeste tempestuoso (70 a 90 km/h), com rajadas da ordem dos 140 km/h. Está previsto ainda ondas oeste de 7 a 8 metros tornando-se sudoeste de 10 a 11 metros.

Por isso o IPMA emite um aviso vermelho para as Flores e Corvo, entre as 06 horas e as 18 horas de sábado, referente a vento e agitação marítima.



Para as ilhas do Grupo Central, o vento deverá soprar de sul/sudoeste muito forte a tempestuoso (60 a 80 km/h) e durante a manhã de sábado, esperam-se rajadas da ordem dos 120 km/h.



Desta forma, o IPMA emite um aviso laranja para o Grupo Central e para vento entre as 03 horas e as 12 horas e , para agitação marítima entre as 06 horas e as 21 horas.



No Grupo Oriental, o vento irá soprar sul/sudoeste forte a muito forte (50 a 75 km/h) as rajadas até 100 km/h. O aviso emitido pelo IPMA é amarelo e vigora até às 00 horas dia 24 de fevereiro para a agitação marítima. Para o vento entre 07 horas e as 18 horas de sábado e, precipitação entre as 09 horas e as 21 horas, igualmente de sábado.



Devido a uma superfície frontal, associada à depressão, prevêem-se períodos de chuva por vezes forte em todas as ilhas, indica ainda o IPMA.