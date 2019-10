Grupo musical Canoa Trio atua no Mercado da Graça

O grupo musical "Canoa Trio", no âmbito do Azores Tour 2019, vai realizar um concerto no Mercado da Graça, este sábado, 26 de outubro, a partir das 10h30.

"Canoa Trio" é constituído por um grupo de amigos (não apenas músicos), que tem uma paixão em comum: os Açores. Este grupo identifica-se com a personalidade das pessoas, com as cores e sabores da gastronomia, bem como com a diversidade natural das paisagens dos Açores, refere nota.

Com Luís Agostinho no acordeão, Samuel Lucas na guitarra e Carlos Marques na voz, o grupo afirma que a escolha do Mercado da Graça tem a ver com o facto deste ser um lugar único, à semelhança de outros onde atuaram e que conjugam o valor patrimonial, cultural e humano dos açorianos.

O Mercado da Graça é considerado pelos responsáveis do grupo como um "lugar perfeito, uma vez que reúne, no mesmo espaço, música, azáfama, produtos terroir, gente da terra, turismo, cultura".

Ainda este ano, o "Canoa Trio" vai atuar em outros locais da ilha de São Miguel e, também, em Santa Maria, estando já prevista uma deslocação, nos mesmos moldes, no início de 2020, às ilhas Terceira, Graciosa e São Jorge.