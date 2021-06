Grupo independente diz que ampliação da pista da Horta anda “a passo de caracol”

Em nota de imprensa, este grupo de cidadãos independentes diz que o aumento da pista do aeroporto da Horta, na ilha do Faial, “anda a passo de caracol há demasiado tempo, ainda por cima envolto em repetidas tricas partidárias, reclamando, por isso, uma abordagem rigorosa, isenta e definitiva”.

O movimento associa-se “à aprovação, por unanimidade, no parlamento dos Açores, de um projeto de resolução, apresentado pelo PSD, CDS-PP e PPM”, em que se pede ao Governo da República que divulgue os “custos reais da ampliação da pista do aeroporto da Horta”.

“Esta iniciativa legislativa pretende apurar qual a previsão do custo da obra, depois de o Governo da República ter divulgado que a estimativa do estudo elaborado pela Câmara Municipal da Horta está muito aquém do que será necessário”, destaca a nota assinada por José Souto Gonçalves, que lidera a candidatura.

Para este grupo, “não é aceitável que constantemente se envolva o aeroporto da Horta em estratégias eleitorais, ignorando, deste modo, o interesse dos faialenses, sempre invocado, mas não respeitado”.

A nota de imprensa revela ainda preocupação “com o facto de terminar em 2024 o prazo para a construção das zonas de segurança da pista do aeroporto da Horta e, neste momento, não haver nada decidido sobre o aumento da porta, mas apenas incumprimento de promessas, manifestação de intenções e, para cúmulo, a criação de um ‘grupo de trabalho’ que, como é costume, não deverá resolver os problemas no imediato, antes adiá-los”.

“Andou-se a passo de caracol até agora e nada nos faz pensar que seja diferente daqui para a frente, uma vez que os decisores políticos são os mesmos e, quanto trocam de posições, também mudam de ideias”, atira o empresário e jornalista Souto Gonçalves, que já foi vereador e deputado municipal daquela autarquia pelo PSD.

Na sexta-feira, também o atual presidente da Câmara, que se recandidata nas próximas autárquicas, o socialista José Leonardo Silva, afirmou querer a ampliação da pista do aeroporto da cidade "sem desculpas", criticando a "demagogia" e a "incoerência" do PSD/Açores no processo.

"Não me interessa quem é que paga, interessa é que esse investimento seja feito e, sobretudo, que se faça a ampliação da pista sem desculpas de ter de desistir de fazer outras obras. A ampliação da pista do aeroporto é uma obra que o Faial e os faialenses merecem e que faz parte do nosso futuro", afirmou o autarca, citado em comunicado de imprensa.

O Governo da República criou um grupo de trabalho para estudar a ampliação do aeroporto da Horta, na ilha do Faial, que irá integrar representantes dos ministros do Planeamento e das Infraestruturas.

A 11 de maio, foi revelado que a prioridade para o aeroporto da Horta é completar a área de segurança até 2024, segundo a ANA, que assumiu o "compromisso" de analisar a ampliação da pista, uma resposta que deixou o presidente do Governo dos Açores "satisfeito".

O PS, que gere a Câmara há 32 anos consecutivos, elegeu, em 2017, quatro dos sete mandatos em disputa na Câmara Municipal da Horta, contra três do PSD, mas perdeu a maioria na Assembleia Municipal, onde o PSD, o CDS, o PCP e um ex-deputado do PAN têm juntos mais votos que a bancada socialista.

As eleições autárquicas têm de ser marcadas pelo Governo para o período entre 22 de setembro e 14 de outubro.

Em Portugal há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira), e 3.092 juntas de freguesia (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).