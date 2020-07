Grupo Desportivo Comercial em falência técnica

Cerca de 50 associados aprovaram por maioria, com algumas abstenções, o relatório e contas de 2019, que terminou com um resultado positivo de 36 mil euros. No entanto, o passivo do GDC terminou o ano passado nos 1,4 milhões de euros, uma pesada herança e que significa que o clube está em falência técnica, de acordo com os documentos apresentados segunda-feira à noite aos sócios.

Resultados de 2019 dizem respeito a duas direções: à de Francisco Coelho, até julho; e à de Rui Moniz, de julho até dezembro. O atual presidente da direção admite que a situação é complicada mas está confiante na recuperação do clube e garantiu já estar a discutir com a Autoridade Regional de Saúde o plano de contingência do Azores Rallye, em setembro.

