Grupo de Teatro Pedra-Mó leva a cena a peça "Quatro Sogras é Demais" em Angra do Heroísmo

O Pedra-Mó, grupo de teatro da Casa do Povo dos Altares, completou 41 anos de atividade e estreia no Teatro Angrense a peça a partir de um texto desenvolvido pelo grupo, com dramatização de Moisés Mendes “QUATRO SOGRAS É DEMAIS”, pelas 21H30 do próximo dia 11 de maio.

Augusto é um professor que deseja muito reforma-se, apesar da idade não o permitir nos próximos 20 anos. Vive stressado e com pouca paciência para sofrer alunos adolescentes. Habita um apartamento pequeno, tem uma mulher - que também é professora- com depressão e, como se isso tudo não bastasse, recebe ao mesmo tempo em casa a sogra, a companheira da sogra, a mãe, a atual mulher do sogro e ainda a ex-sogra.

Esta sobrelotação de sogras, para além da dificuldade de as instalar, provoca um grande alarido, recheado de maus humores e discussões que quase levam a vias de facto. Assim, face a esta situação, que é pura ficção, pode-se imaginar que um casal, com diversas separações na família, que faça ponto de honra ficar de bem com todos, pode muito bem ficar sujeito a uma sobrelotação de visitas e ter de acarretar com toda a turbulência que daí advém.