Grupo de Ambiente da EBI dos Biscoitos em ação de sensibilização

Constituída por três momentos, esta ação envolveu uma breve explicação do funcionamento deste ecossistema muito particular, seguindo-se uma sessão guiada de observação de aves migratórias nidificantes presentes neste local, refere nota.





A iniciativa culminou com uma viagem pelo “Jardim dos Aromas”, situado junto do Paul da Praia da Vitória, “onde se deu a conhecer diferentes espécies de plantas aromáticas, salientando as suas propriedades medicinais. Após a mesma, foram degustados pelos jovens chás aromáticos”, lê-se na mesma nota.





Raquel Borges, vereadora com o pelouro de ambiente, acredita “na importância de envolver os jovens em ações que permitam conhecer e vivenciar a natureza, até porque não existe outra forma de sentir o que é verdadeiramente nosso. O privilégio que é podermos, enquanto munícipes, contemplar este habitat particular e único que se encontra no centro da cidade”.





“Alertar para as consequências negativas da ação do homem na destruição da natureza é o objetivo central desta ação, sensibilizando as novas gerações precisamente para a importância de mantermos as boas práticas ambientais em prol das espécies que escolheram o Paul da Praia da Vitória como o seu habitat”, refere, ainda, a vereadora, citada na nota.





“Naturalmente, esta partilha de conhecimentos não seria possível sem o interesse dos nossos jovens. São eles a garantia de um futuro mais coeso, que prime pela diferença no respeito por todos os seres vivos. Neste sentido, o meu agradecimento a estes jovens e a esta Eco-Escola pela sua presença”, afirma a responsável municipal.





“A Câmara Municipal, através do Setor de Ambiente e Zonas Húmidas, acompanha sempre que necessário estas visitas aos pauis do concelho, nomeadamente o Paul da Pedreira do Cabo da Praia, o Paul do Belo Jardim e o Paul da Praia da Vitória junto da comunidade, no sentido de valorizar as potencialidades destes ecossistemas”, finalizou.