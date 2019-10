Grupo Bel muda de imagem e aposta em novos produtos

O grupo Bel, conhecido sobretudo pelos queijos, vai mudar de imagem e anunciou uma aposta em produtos “além dos queijos” e de frutas, de acordo com um comunicado.

Assim, até 2020, a empresa “pretende trabalhar na inovação de produtos à base de plantas, oferecendo soluções que combinem matérias-primas lácteas com vegetais ou leguminosas”, de acordo com a nota de imprensa, que acrescenta que a estratégia tem como objetivo “tornar as marcas da Bel ainda mais inclusivas, de forma a irem ao encontro dos desafios alimentares dos países onde a Bel opera”, explicou a sociedade.

Em Portugal, onde detém por exemplo a marca Terra Nostra, a Bel conta com uma faturação de 134 milhões de euros (2018) e 600 colaboradores, bem como com 410 produtores nos Açores e 45 no Continente.