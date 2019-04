Grua caiu em cima de habitações no Porto sem causar feridos, dizem Bombeiros

Uma grua caiu este sábado em cima de algumas habitações na rua da Corticeira, zona das Fontainhas, na cidade do Porto, mas não há feridos a registar até ao momento, disse fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto.

Em declarações à Lusa, fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto disse que o alerta da queda de uma grua na rua da Corticeira foi dado às 13:43 e que “não havia feridos a registar”.

Fonte da PSP adiantou à Lusa que a grua que caiu na rua da Corticeira pertence a “um prédio em reconstrução” e que “tombou para cima de três casas”, causando danos nas três habitações.

“As autoridades estão a averiguar se as habitações têm condições de habitabilidade devido aos danos causados pela grua”.

Fonte do Comando Distrital de Operação de Socorros disse à Lusa, por seu turno, que a grua havia atingido "sete habitações" e que três dessas habitações estavam "devolutas”.

No local da queda da grua, na freguesia da Sé, na zona das Fontainhas, estão os Sapadores de Bombeiros do Porto, PSP, INEM e Proteção Civil do Porto e Polícia Municipal.