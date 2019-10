Greve na Azores Airlines de 18 a 21 de outubro

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil apresentou um pré-aviso de greve para os tripulantes de cabine da SATA Internacional Azores Airlines, para os próximos dias 18, 19, 20 e 21 de outubro, e a companhia aérea acionou um plano de contingência, informou ontem a transportadora.

A SATA admite que possam ser afetadas por atrasos ou cancelamentos, as ligações aéreas previstas para esse período. Será apenas garantida a realização de ligações que se encontram abrangidas pelos serviços mínimos obrigatórios: entre o continente e as ilhas do Faial, Pico e Santa Maria, bem como o voo Boston/ Ponta Delgada/ Praia.





Outras ligações, como a de Frankfurt, Boston, Toronto, Praia, Porto, Lisboa e Funchal, poderão sofrer atrasos ou cancelamentos, avisa a SATA que está a contactar os clientes para sugerir voos alternativos.