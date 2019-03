Green Lince Hotel pede indemnização à Câmara do Nordeste

O Green Lince Hotels & Resort, SA colocou um processo no Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada contra a Câmara Municipal do Nordeste exigindo o pagamento de 1,1 milhões de euros.

Em causa está resolução unilateral do protocolo assinado em 2017, pelo anterior executivo camarário, com o Hotel The Lince Nordeste que permitiu reabrir a Estalagem dos Clérigos, em junho de 2017.

António Miguel Soares, presidente da Câmara Municipal do Nordeste, afirma que “este processo é injusto e uma irresponsabilidade do anterior autarca”, referindo-se a Carlos Mendonça.





