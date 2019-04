“Governo só ouve população após lançamento de concurso”

A deputada do PSD/Açores, Elisa Sousa, condenou a atitude do Governo Regional de só ouvir a população de Santa Maria após ter sido lançado o concurso público para a construção e exploração de um porto espacial na ilha.

“Só ao fim de dois anos, após já estar em curso o processo de concurso público para a construção de um porto espacial, é que o Governo Regional anuncia que vai ouvir a população. Até agora os marienses não foram tidos nem achados em todo este processo”, afirmou a social-democrata mariense, citada em comunicado.





A parlamentar do PSD/Açores lançou um apelo para que, na sessão de esclarecimento à população a realizar esta quinta-feira, o Governo Regional “preste contas ao marienses sobre este processo, ao invés do sucedido em setembro do ano passado”.





“Na sessão anterior, realizada em setembro de 2018, nada foi esclarecido, quer pelo desconhecimento do próprio Governo relativamente à matéria em questão, quer pela vontade do executivo de ignorar as dúvidas dos marienses quanto a eventuais impactos no ambiente, no turismo e nas questões de saúde pública”, disse.





Segundo Elisa Sousa, o Governo Regional “também nunca esclareceu os marienses acerca das expetativas relativamente ao emprego que este projeto poderá criar direta ou indiretamente, bem como o retorno financeiro que poderá resultar para a ilha de Santa Maria”.





“Os marienses, independentemente da sua opinião sobre o projeto do porto espacial, queriam era ser devidamente esclarecidos em tempo útil, não apenas agora que o processo já está em andamento”, frisou.





Elisa Sousa condenou ainda o chumbo da maioria socialista à proposta social-democrata para que o presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto, a Agência Espacial Europeia e o Conselho de Ilha de Santa Maria, fossem ouvidos no parlamento, a propósito da proposta de regime jurídico de licenciamento de atividades espaciais.