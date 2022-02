Governo Regional promove conferência sobre a Estratégia dos Açores para o Espaço

A secretária regional da Cultura, da Ciência e da Transição Digital, Susete Amaro, explicou na apresentação do evento que este visa apresentar a Estratégia dos Açores para o Espaço (EAE), reunindo, nos Açores e à distância, parceiros do setor.

Citada em nota de imprensa do executivo açoriano, Susete Amaro referiu a “importância deste evento internacional, pela notoriedade dos convidados portugueses e estrangeiros, pela qualidade dos contributos que se aguardam e pela dimensão estratégica da EAE para a afirmação dos Açores no setor aeroespacial”.

A iniciativa pretende reunir contributos de “especialistas nacionais e estrangeiros, na perspetiva de apresentar a Estratégia dos Açores para o Espaço, de recolher contributos para o seu desenvolvimento e implementação de empresas, mundo académico, parceiros nacionais, europeus e norte-americanos, de explorar as oportunidades de colaboração e de ação conjunta a nível empresarial, científico e institucional e de iniciar o período formal de consulta pública sobre a EAE nos Açores”.

Serão 34 os oradores nacionais, 17 europeus, três dos Estados Unidos da América, um do Canadá e um da África do Sul, contando a sessão de abertura com a presença do presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, do diretor para o Espaço da Comissão Europeia, Matthias Petschke, do presidente da ANACOM, João Cadete de Matos, dos eurodeputados Carlos Zorrinho e Maria da Graça Carvalho, e da secretária regional da Cultura, da Ciência e da Transição Digital.