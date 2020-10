Governo Regional da Madeira investe 5 ME em novo estádio em Câmara de Lobos

“É uma necessidade imperativa deste concelho. Nós temos neste momento o campo municipal sobrelotado. Temos em média cinco clubes só no futebol, com 635 atletas, mais as escolas de formação. Como éramos detentores de parte destes terrenos, a parte substancial, e o campo está situado numa zona fácil de construir, vamos avançar já no próximo ano com a edificação do novo estádio de futebol de Câmara de Lobos”, justificou.

O chefe do executivo madeirense defende que esta obra é um “bom investimento” a longo prazo e que o facto de se tratar de uma zona de difícil acesso será facilmente ultrapassado com a construção de uma ligação à via rápida.

“Neste momento, está tudo pronto para inscrevermos já esta obra no próximo orçamento, com uma estimativa de cerca de cinco milhões de euros, dinheiro que acho que vai ser muito bem investido, que vai proporcionar no futuro uma melhor capacidade de resposta na formação desportiva dos nossos jovens”, salientou.

Miguel Albuquerque considera que a região precisa de "mais infraestruturas desportivas na Madeira", prometendo que esta não será uma obra solitária no setor desportivo.

“No quadro de investimentos que nós temos programados para o futuro, vamos continuar a fazer estes investimentos. Não só melhorar as infraestruturas desportivas que temos, como também vamos continuar a construir novas infraestruturas para a prática desportiva”, frisou.