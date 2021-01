Governo pagou 1.600 ME ao setor agrícola e florestal em 2020

“Pagámos ao setor agrícola e florestal 1.600 milhões de euros, um acréscimo de 160 milhões de euros relativamente a 2019”, indicou Maria do Céu Antunes, que falava numa audição parlamentar de Agricultura e Mar.

Entre as operações efetuadas, a governante destacou o adiantamento de 487 milhões de euros no âmbito do Pedido Único e uma medida excecional, criada em dezembro, para apoiar os setores mais afetados com a pandemia de Covid-19, no valor de 12,2 milhões de euros.

O Pedido Único é uma solicitação de pagamento direto das ajudas que integram os regimes sujeitos ao sistema integrado de gestão e controlo, segundo a informação disponibilizada no ‘site’ do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP).

Os pagamentos diretos aos agricultores foram reforçados em 85 milhões de euros com a transferência entre pilares do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020.

No ano passado, o setor do vinho foi também apoiado com 11 milhões de euros.

“Os nossos agricultores trabalharam diante as dificuldades. Criaram condições para se adaptarem e irem ao encontro desta nova realidade [Covid-19]. O papel do ministério foi de acompanhar e monitorizar o que é o desafio que se foi colocando à agricultura portuguesa”, notou.