Governo nomeia nova secretária regional da Saúde

Mas há mais uma saída na esfera do governo: Paulo Fontes deixa o cargo de diretor regional da Solidariedade Social a seu pedido. O Presidente do Governo decidiu nomear para o seu lugar Marco Euclides Lemos Martins que desempenhava atualmente funções de coordenador da Equipa de Apoio a Grupos de Risco, da Rede de Apoio Integrado ao Cidadão em Exclusão Social e da Rede Regional de Centros de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil.

Segundo uma nota do governo regional, divulgada pelo Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS), Rui Luís deixa o cargo por motivos pessoais.

Maria Teresa Luciano que exercia as funções de Presidente do Conselho de Administração da Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel é a nova responsável pela pasta da Saúde na Região

