Governo espera que reprogramação do plano da PAC esteja aprovada em outubro

Um dos objetivos do Governo passa por aumentar o rendimento dos agricultores, produtores florestais e pescadores, “esta é uma das razões pelas quais fazemos a reprogramação do PEPAC, que esperamos que em outubro esteja definitivamente aprovada com a Comissão Europeia”, afirmou o ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, no parlamento.

Ainda no que diz respeito a este plano, o governante, que falava na comissão parlamentar de Agricultura e Pescas, sublinhou que está sujeito à regra n+2, o que permite uma margem de mais dois anos para a sua execução, ou seja, até 2029.

Durante a sua intervenção inicial, o antigo eurodeputado fez um balanço positivo dos cerca de 100 dias de governação, nos quais, segundo o próprio, foi possível cumprir compromissos, unir o setor, “valorizar e estar presente no terreno”.

Conforme apontou, prova disso são os números verificados neste período, como 116 visitas oficiais e 98 reuniões com o setor.

Segundo os dados disponibilizados à Lusa, neste período, foram lançadas nove iniciativas legislativas, anunciadas 36 medidas, sendo que 12 foram concretizadas e 16 são planos de ação.