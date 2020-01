Governo e GDC assinam protocolo para três anos

O Governo Regional dos Açores, através da Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo (SREAT), assinou, na quinta-feira, com o Grupo Desportivo Comercial (GDC) um contrato-programa para os próximos três anos para a realização do Azores Rallye no Campeonato da Europa de Ralis (ERC na sigla inglesa). O acordo mantém-se nos 800 mil euros anuais, mas com uma diferença: a SREAT transfere diretamente para a Eurosport Events, promotora do ERC, 200 mil euros.

Portanto, ao GDC cabe a fatia de 600 mil euros, que totalizará 1,8 milhões até 2022. Para a Secretária Regional, Marta Guerreiro, este novo protocolo vai permitir ao clube organizador do rali açoriano maior estabilidade.







