Governo dos Açores visita ilha do Faial e inaugura Escola do Mar

No programa da visita, na quinta-feira, lê-se que o presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, irá presidir à inauguração da Escola do Mar dos Açores, situada na Horta.

Vasco Cordeiro irá também inaugurar a "remodelação" do serviço de urgência e do hospital de dia, estruturas do Hospital da Horta.

Na agenda do líder do executivo açoriano está também a inauguração da "obra de beneficiação" do caminho rural do juncal e o lançamento da primeira pedra da requalificação do entreposto frigorifico da Horta.

Os restantes membros do executivo têm também agendadas visitas, reuniões e a assinatura de protocolos com várias instituições.

Na quinta-feira, a secretária da Saúde irá reunir-se com o conselho de administração do Hospital da Horta e na sexta irá estar presente na cerimónia de lançamento da primeira pedra da construção do novo quartel dos bombeiros voluntários do Faial.

O secretário regional do Mar, Ciência e Tecnologia, Gui Menezes, irá, por seu turno, assinar o contrato de financiamento para o projeto estratégico para o mar, no departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores.

Por sua vez, a secretária dos Transportes e Obras Públicas irá visitar a reabilitação do troço da estrada regional entre a Ribeira do Cabo e o Largo Jaime de Melo, na freguesia dos Flamengos.

No final de quinta-feira, o Governo Regional irá reunir-se com o Conselho de ilha, na escola básica e integrada da Horta.

A ampliação da pista do aeroporto e a requalificação do porto da Horta fazem parte das reivindicações que o Conselho de ilha do Faial irá apresentar ao Governo dos Açores.