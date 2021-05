Governo dos Açores vai concluir remodelação do Centro de Saúde das Lajes do Pico

Clélio Meneses, que visitou o imóvel, na terça-feira, declarou aos jornalistas que o Governo Regional tentou “chegar a acordo com o empreiteiro”, um processo que “está a decorrer no sentido da parte do que aconteceu até agora ficar fechada e começar tudo de novo, da forma mais rápida e eficaz possível”.

O governante assumiu o compromisso de “até ao mês de julho ser lançado o projeto e o concurso” do novo centro de saúde.

O titular da pasta pretende que no prazo de "ano e meio a dois anos" se conclua a obra de remodelação do Centro de Saúde das Lajes do Pico, tendo relembrado que este é um caso que “decorre há décadas”.

“Desde 2016 falou-se num novo centro de saúde, em termos de remodelação do atual espaço, o que não aconteceu”, declarou.

Em outubro de 2018, o anterior Governo dos Açores, socialista, anunciou a aprovação, ao abrigo da comparticipação financeira pelo fundo estrutural FEDER, no âmbito do Programa Operacional dos Açores (PO Açores 2020), do projeto de remodelação do Centro de Saúde das Lajes do Pico.

Clélio Meneses pretende que a população servida pelo Centro de Saúde das Lajes do Pico “tenha as condições dignas e adequadas para uma melhor saúde”.

Questionado pelos jornalistas sobre a possibilidade da construção de um imóvel de raiz, o governante referiu que “a construção de um novo centro de saúde levaria quatro anos, comportaria elevados custos e não seria a decisão mais responsável".

“Responsável é avançar de imediato para a conclusão da remodelação deste espaço, sem prejuízo de avaliarmos a médio e longo prazo a construção de um novo centro de saúde nas Lajes”, disse o secretário regional.

Clélio Meneses afirmou ainda que está a ser avaliada com a Unidade de Saúde de ilha do Pico a questão do serviço de atendimento permanente nos concelhos das Lajes e São Roque do Pico, não se comprometendo o Governo Regional com nenhuma decisão antes do final da avaliação.

O Centro de Saúde de São Roque do Pico vai dispor de um novo equipamento de RX, tendo o contrato de aquisição sido assinado entre o secretário regional da Saúde e Desporto e o conselho de administração da Unidade de Saúde de Ilha do Pico, durante uma visita àquele centro de saúde.

O novo equipamento compreende um investimento de 158 mil euros, destinado a substituir outro em uso desde a construção do atual Centro de Saúde de São Roque, há 25 anos.

O secretário regional da Saúde visitou durante o dia de hoje os três centros de saúde da ilha do Pico, acompanhado pelo diretor regional da Saúde, e reuniu com a nova administração da Unidade de Saúde de Ilha, presidida por Ana Jorge, com quem discutiu a estratégia da saúde no Pico.