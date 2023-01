Governo dos Açores reconhece importância das acessibilidades para as ilhas do Triângulo

Na sequência de uma reunião com a Associação de Municípios do Triângulo, José Manuel Bolieiro destacou a “importância estratégica das acessibilidades aérea e marítima para o desenvolvimento e mobilidade” das ilhas.

O presidente do Governo dos Açores reuniu, na cidade da Horta, ilha do Faial, com os novos corpos gerentes da Associação de Municípios do Triângulo, liderada por Luís Silveira, centrista que preside à Câmara Municipal das Velas de São Jorge.

José Manuel Bolieiro referiu que “a experiência piloto que o Governo dos Açores realizou quer na viabilidade aérea, com a introdução da Tarifa Açores [que permite viagens aéreas interilhas a 60 euros para os residentes], quer na mobilidade marítima, com um valorização de uma ligação inovadora entre São Roque do Pico e Velas de São Jorge, com um aumento de frequência, potenciou a economia e o desenvolvimento” do Triângulo.

Em declarações aos jornalistas, o líder do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) apontou ainda a necessidade de “dar satisfação em oferta à procura turística das ilhas do Triângulo”, bem com de apostar na sua promoção, como forma de combater a sazonalidade.

“As ilhas com menos população nos grupos Central e Ocidental, bem como em Santa Maria, no grupo Oriental, têm essa dificuldade”, disse José Manuel Bolieiro, considerando que há um “trabalho a desenvolver pelo Governo Regional e as autarquias”.

O chefe do executivo açoriano lembrou, contudo, que a Tarifa Açores “já foi um elemento muito interessante, com o turismo que potenciou” dentro do arquipélago, “num ano ainda muito condicionado pela pandemia [de covid-19]” e que “deverá agora continuar a surtir efeito”.

José Manuel Bolieiro apontou ainda a necessidade de “fornecer informação atempada para efetuar reservas” com destino às ilhas do Triângulo.

O presidente da Associação de Municípios do Triângulo, Luís Silveira, também em declarações as jornalistas, admitiu que se registou “uma melhoria efetiva das acessibilidades aéreas e marítimas” com o atual executivo açoriano.

O autarca sublinhou a “abertura total do presidente do Governo dos Açores para que possa apresentar candidaturas na região e aos fundos comunitários para promover o destino Triângulo dentro do destino Açores”, algo que “nunca se teve até aqui embora se o tenha procurado há alguns anos a esta parte”.