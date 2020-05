Governo dos Açores reabre Parque Século XXI com medidas de segurança reforçadas

Em virtude da pandemia de COVID-19, e por forma a garantir a segurança dos utilizadores deste espaço, foram implementadas diversas medidas que refletem as recomendações das autoridades competentes em matéria de saúde, com vista à prevenção do risco de contágio por esta doença.

O Diretor Regional das Obras Públicas e Comunicações destacou “a instalação de dispensadores de desinfetante para mãos em zonas de circulação e na proximidade dos equipamentos existentes, assim como a redução da lotação máxima”. “A restrição da utilização de bebedouros de água, a instalação de sinalética informativa e o reforço da desinfeção dos equipamentos” foram também referidos por Frederico Sousa como exemplos das medidas adotadas. O Parque Século XXI está aberto ao público todos os dias da semana a partir das 09h00, encerrando às 20h00 para permitir uma higienização e desinfeção diária mais profunda.