Governo dos Açores promete acabar com programa Estagiar L em enfermagem

“Num período destes, em que escasseiam os meios humanos, é essencial que tenhamos recursos humanos habilitados, em condições e motivados para trabalhar, nomeadamente com a estabilização dos quadros e o fim do Estagiar”, afirmou Clélio Meneses.

O governante falava, em Angra do Heroísmo, em declarações aos jornalistas, à margem de uma reunião com representantes regionais da Ordem dos Enfermeiros, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) e do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (SINDEPOR).

Para o presidente da secção regional dos Açores da Ordem dos Enfermeiros, Pedro Soares, o programa Estagiar L aplicado aos enfermeiros “não faz qualquer sentido”.

“Em termos nacionais e no arquipélago da Madeira já não existe Estagiar L para enfermeiros. Os Açores continuam com esta situação. Os enfermeiros em Estagiar L são enfermeiros que exercem as mesmas funções que os colegas e recebem metade do ordenado”, salientou.

O secretário regional da Saúde considerou que a reivindicação tem “algum fundamento”, alegando que o programa de estágios “pode fazer algum sentido, mas não da forma abusiva como tem sido feita”.

“Os enfermeiros são uma classe profissional que tem uma relevância extraordinária no serviço de saúde, que se está a sentir neste período de pandemia, e obviamente que esta é uma das reivindicações, que coincide com a estratégia do Governo Regional de estabilizar os quadros dos profissionais de saúde”, apontou.

Outra das reivindicações da Ordem dos Enfermeiros é a criação da figura do enfermeiro de família, à semelhança do que já acontece no continente e na Madeira.

“Vai [fazer] chegar os cuidados de enfermagem muito mais próximos à nossa população, nomeadamente nas zonas mais rurais, mais fora das nossas cidades”, defendeu Pedro Soares, alegando que noutras zonas do país já se consegue perceber que existem “ganhos em termos de saúde”.

Clélio Meneses disse que a figura do enfermeiro de família “consta do Programa de Governo” do executivo PSD-CDS-PPM e será implementada “nesta legislatura”.

“Há um projeto piloto que está em curso em Vila Franca do Campo e a ideia é replicar esse projeto piloto, com alterações, encontrando modelos a nível internacional de resposta positiva nesta matéria”, revelou, considerando que o enfermeiro de família é "essencial" para a prevenção em saúde.