Governo dos Açores nomeia João Paulo Constância para Museu Carlos Machado

De acordo com o despacho publicado em Jornal Oficial, foi considerada “a proposta de nomeação do júri do concurso, cuja fundamentação consta da respetiva ata, e o facto de o candidato escolhido preencher o perfil pretendido para o desempenho das funções inerentes ao cargo de diretor do Museu Carlos Machado".

Em causa está o facto de "possuir licenciatura e formação e experiência profissional relacionadas com as áreas de atuação do cargo a prover, bem como ter demonstrado, durante a aplicação dos métodos de seleção, competência técnica, aptidão e motivação para o exercício das mesmas”.

João Paulo Constância foi nomeado, em comissão de serviço, pelo período de três anos, possuindo licenciatura em Biologia, Ramo Científico, pela Universidade do Porto, e uma pós-graduação em Museologia pela Universidade Lusófona.

É técnico superior do Museu Carlos Machado desde 1991.

A Secretaria Regional da Cultura, Ciência e Transição Digital nomeou também, em comissão de serviço, pelo período de três anos, Manuel Costa Júnior para o cargo de diretor do Museu do Pico.

Isabel Iva Garcia vai desempenhar, igualmente em comissão e de serviço e por três anos, após concurso, o cargo de diretora da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada.