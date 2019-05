Governo dos Açores lança projeto-piloto de monitorização de pesca de pequena escala

Trata de uma aplicação para telemóvel, tablet e computador para registar informação de "forma intuitiva, que permite facilitar a gestão da embarcação, nomeadamente no que respeita a despesas em consumíveis, combustível, facilitando também a gestão da pescaria, por exemplo, na medida em que é possível registar o esforço de pesca, as espécies capturadas, as áreas de operação ou identificar pesqueiros”, explicou o diretor regional das Pescas, em nota do executivo regional.





O projeto, que foi apresentado em Santa Cruz da Graciosa, está numa fase de teste, em que serão abrangidas entre cinco a 10 embarcações de pesca graciosenses, e que representa um investimento, nesta fase, de cinco mil euros.





A criação desta aplicação surge no âmbito de um estudo sociodemográfico da pesca açoriana, financiado pelo Governo dos Açores, que está a ser levado a cabo pela investigadora Ana Fraga, do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais – Nova, e que pretende avaliar a viabilidade de uma nova forma de gerir o setor da pesca, reorganizando a participação da comunidade piscatória açoriana.





Este estudo pretende avaliar a forma como se podem melhorar os processos de decisão, baseados nas soluções propostas pela comunidade da pesca, estabelecendo o equilíbrio entre a captura máxima sustentável e a captura máxima económica, respondendo, deste modo, aos objetivos de sustentabilidade prosseguidos pelo executivo açoriano e às obrigações da Política Comum das Pescas.





O ‘E-log’ conta com a parceria de uma empresa internacional especialista em recolha, gestão e análise dinâmica de dados no setor da pesca e com o apoio de um fabricante português que desenvolveu uma gama de produtos informáticos altamente resistentes destinados ao uso em condições atmosféricas adversas.





Luís Rodrigues frisou que este projeto-piloto, desenvolvido com o apoio da Federação das Pescas dos Açores e com a Associação de Pescadores da Graciosa, “vai ao encontro dos objetivos do Governo dos Açores no que respeita à promoção da investigação e da produção de conhecimento na pesca, contando com o envolvimento da administração regional, de cientistas e do setor piscatório”, disse citado na mesma nota.