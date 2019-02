Governo dos Açores lança concurso para requalificação e restauro do Convento e Igreja do Carmo, em São Miguel

Como explica o executivo regional em nota, "esta empreitada surge na sequência dos recentes achados arqueológicos no conjunto edificado, constituído pelo Convento e Igreja de Nossa Senhora da Conceição, também conhecida como Igreja do Carmo".

"Estes achados, que remontam à fundação do convento, no século XVII, influenciam fortemente a estrutura arquitetónica e espacial de toda a zona conventual e santuário, tornando-se, assim, indispensável uma intervenção ao nível da requalificação e restauro do conjunto edificado, tendo sempre como base primordial a salvaguarda do património classificado".

A empreitada vai permitir, simultaneamente, a compatibilização entre o património classificado a restaurar com o Palácio da Conceição, parte integrante de todo o conjunto edificado adjacente.

O concurso agora lançado tem um preço base de um milhão de euros, sendo que a obra terá um prazo de execução de 240 dias.