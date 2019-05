Governo dos Açores lança Cartão Interjovem 2019

O diretor regional da Juventude apresentou, no Centro de Interpretação da Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico, em São Roque do Pico, o novo Cartão Interjovem 2019, que apresenta algumas "alterações de fundo".

Lúcio Rodrigues salientou que foram feitas alterações, nomeadamente “nas regras para aceder às ligações aéreas da SATA Air Açores”, bem como com os “parceiros oficiais, a Pousadas de Juventude dos Açores e a Atlanticoline”.





O Cartão Interjovem se destina a jovens dos 13 aos 30 anos e confere, para além de descontos em viagens, “vantagens em diversos parceiros comerciais localizados em todas as ilhas dos Açores”, disse citado em nota do executivo.







Lúcio Rodrigues frisou que, hoje em dia, os jovens têm a informação à distância de um clique, destacando a “implementação da aplicação móvel do Cartão Interjovem (APP)” que, este ano, foi alvo de “algumas alterações, entrando já numa fase de consolidação”.







O diretor regional da Juventude sublinhou que “tem sido feito um trabalho de fundo para desmistificar a ideia de que o Cartão Interjovem servia apenas para 'os jovens irem para os festivais', realçando que atualmente este cartão é “uma verdadeira ferramenta de coesão territorial, que permite, por exemplo, que os seus portadores possam aceder sem mais custos adicionais a toda a rede de museus e parques naturais da Região Autónoma dos Açores”.