Governo dos Açores investe na beneficiação da Estrada Regional junto à Ribeira dos Caldeirões

A secretária regional dos Transportes e Obras Públicas assinou, esta segunda-feira, o auto de consignação da empreitada de beneficiação de um troço da Estrada Regional n.º 1-1.ª, na zona da Ribeira dos Caldeirões, no concelho do Nordeste.

Na ocasião, citada em nota de imprensa, Ana Cunha salientou que esta empreitada tem por objetivo a “reposição das condições de segurança de circulação rodoviária nesta estrada, tendo em conta que o talude sobranceiro à estrada apresentava alguns problemas de estabilidade”.





A titular da pasta das Obras Públicas adiantou ainda que a solução encontrada “passa pelo desvio da plataforma da estrada da base do talude, sendo criado nessa zona um valão de betão para recolha e contenção dos materiais que possam deslizar do talude”.





A empreitada, adjudicada à Empresa de Construções Achadense, Lda, representa um investimento de cerca de 88 mil euros, com um prazo de execução de 60 dias e inclui ainda "a repavimentação de toda a área intervencionada, numa extensão de cerca de 250 metros, bem como a instalação de dispositivos de drenagem no topo do talude”, frisou a secretária regional.





O executivo prevê que a empreitada esteja terminada no final de junho.