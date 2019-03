Governo dos Açores inicia segunda-feira visita às ilhas do grupo ocidental

O Governo Regional dos Açores inicia, segunda-feira, uma visita de quatro dias às ilhas do grupo ocidental, onde irá lançar obras, visitar investimentos e reunir com diversas entidades de duas das ilhas mais pequenas da região.

A comitiva governamental começa a visita na segunda-feira, na ilha do Corvo, partindo para as Flores durante a tarde do dia seguinte, onde fica até quinta-feira.

Os membros do Governo vão ouvir a população do Corvo na segunda-feira, às 17:00, na Escola Básica e Secundária Mouzinho da Silveira, e a das Flores, às 18:00 de quarta-feira, na Escola Básica e Secundária das Flores, em Santa Cruz.

O líder do executivo açoriano vai inaugurar as obras de ampliação do Porto da Casa e de requalificação do Serviço de Apoio Domiciliário da Santa Casa da Misericórdia, na ilha do Corvo, e a empreitada de beneficiação do caminho rural Caldeira Rasa-Terreiros, presidindo, também, à assinatura do contrato da empreitada de reabilitação do troço da Estrada Regional n.º 1-2, entre a Ribeira das Lajes e o Feital, na ilha das Flores.

Durante a visita, Vasco Cordeiro visita o Centro de Interpretação de Aves Selvagens, no Corvo, e as obras de requalificação do Centro de Saúde de Santa Cruz das Flores e apresenta o projeto de modernização do Entreposto Frigorífico das Lajes e o programa ‘Açores Recebe Bem’, na maior ilha do grupo ocidental.

O Conselho de Governo reúne em cada uma das ilhas visitadas e estão, também, agendadas reuniões do presidente do Governo com os autarcas das ilhas e dos membros do executivo com os Conselhos de Ilha das Flores e do Corvo.

Do programa dos restantes membros do Governo Regional constam ainda iniciativas como a assinatura de um protocolo com a Câmara Municipal do Corvo para a prestação de apoio veterinário, a autorização de apoios para a reabilitação de habitações degradadas nos dois concelhos das Flores e a assinatura do contrato para a empreitada de pintura termoplástica a quente nas estradas da ilha das Flores.