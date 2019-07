Governo dos Açores inicia na segunda-feira visita estatutária à ilha do Pico

O Governo dos Açores inicia na segunda-feira uma visita estatutária à ilha do Pico, durante a qual vai inaugurar obras, visitar investimentos em curso, reunir com as forças vivas locais e ainda receber a população, individualmente.

De acordo com uma nota hoje divulgada pelo Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS), o executivo liderado pelo socialista Vasco Cordeiro vai visitar a obra de reparação dos estragos provocados pelo mau tempo no porto da Madalena, que custou 5,2 milhões de euros e que já se encontra concluída.

O Governo açoriano inaugura depois a obra de ampliação e beneficiação do Centro de Apoio ao Idoso da Madalena, durante a qual será assinado o auto de consignação da empreitada de requalificação do edifício para creche, jardim de infância da Santa Casa da Misericórdia.

O presidente do executivo reúne-se também, no final do primeiro dia de visita estatutária, com a Associação de Municípios da Ilha do Pico e com o Conselho de Ilha, para analisar os principais problemas que afetam os habitantes.

Na terça-feira, Vasco Cordeiro vai inaugurar a Casa dos Vulcões, um investimento de cerca de dois milhões de euros, dedicado ao conhecimento do património geológico do arquipélago, que vai passar integrar a Rede de Centros Ambientais dos Açores, que conta já com 23 espaços em todas as ilhas.

O presidente do Governo Regional inaugura depois o furo de captação de água do Cabeço Pequeno e a sua ligação à rede existente, que beneficia mais de uma centena de explorações agrícolas, e preside, mais tarde, ao lançamento do livro "Vulcões e a Humanidade", dos vulcanólogos Zilda Melo França, Robert Tilling e Victor Hugo Forjaz.

Na quarta-feira, último dia da visita estatutária ao Pico, Vasco Cordeiro preside à apresentação da solução técnica para o futuro terminal de passageiros do porto de São Roque do Pico e inaugura depois as casas de aprestos e o posto de recolha do núcleo de pescas de São Roque do Pico.

Tal como vem sendo hábito, durante esta visita estatutária ao Pico, os membros do executivo socialista estarão disponíveis para receber os picoenses que lhes pretendam colocar diretamente as suas questões, numa iniciativa que pretende reforçar a política de proximidade com os açorianos.