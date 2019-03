Governo dos Açores garante aprovação de 21 ME de projetos de modernização agrícola

O Governo dos Açores decidiu reforçar a dotação dos avisos relativos à instalação de jovens agricultores e à modernização das explorações agrícolas, no âmbito do programa PRORURAL+, cujas candidaturas estão em análise, garantindo a aprovação de 21 milhões de euros de projetos de modernização das explorações agrícolas e a primeira instalação de 87 jovens agricultores, uma medida com impacto muito positivo no desenvolvimento e no futuro do setor agrícola.

“Com esta decisão, o Governo dos Açores fica em condições de aprovar a instalação imediata de 57 jovens agricultores, e mais 30 brevemente, bem como 219 projetos de modernização das explorações agrícolas, que representam um investimento global de 21 milhões de euros e uma despesa pública de 12 milhões de euros”, disse o secretário regional da Agricultura, João Ponte, que falava, em Ponta Delgada, à margem de uma reunião com o presidente da Federação Agrícola dos Açores.





O titular da pasta da Agricultura referiu, citado em nota do Gacs, que a dotação inicial dos avisos do PRORURAL+ em causa não era suficiente para o Governo Regional contratualizar todo os projetos que mereceram parecer favorável, situação que fica agora solucionada.





Para João Ponte, está em causa uma decisão positiva e com impacto importante no desenvolvimento e no futuro do setor, que ficará melhor capacitado do ponto de vista da produção e com mais jovens, com energia e força para continuarem a fazer progredir a agricultura nos Açores.