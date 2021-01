Covid-19

Governo dos Açores determina encerramento de escolas no Faial e no Corvo

O Governo dos Açores determinou o encerramento, esta segunda-feira e amanhã, do bloco do Jardim Infantil e do 1º Ciclo da Escola Básica António José de Ávila, na Horta, aguardando pelos resultados dos testes à Covid-19 a contactos próximos.