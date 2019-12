Governo dos Açores destaca "consolidação" de vários projetos científicos e tecnológicos em 2020

Segundo Gui Menezes, que se reuniu hoje com o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, e com a presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, Helena Pereira, um dos projetos que será “consolidado” no próximo ano é o Laboratório de Observação Terra, sediado no Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira (TERINOV), em que trabalham atualmente três recursos humanos.

“O Governo Regional vai financiar a contratação de dois recursos humanos para o secretariado da Marine Biodiversity Observation Network”, avançou o secretário regional, citado numa nota do Gabinete de Apoio à Comunicação Social do Governo Regional, acrescentando que estes dois recursos humanos vão integrar aquele grupo de Observação da Terra.

O Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia dos Açores assinou, em junho deste ano, um memorando de colaboração com a Agência Espacial Europeia (ESA) para estabelecer uma plataforma ESA_Lab@Azores nas instalações do AIR Centre, na ilha Terceira, e criar um Centro de Observação da Terra.

O titular das pastas da Ciência e Tecnologia disse esperar “o envolvimento e a participação dos investigadores regionais” no Air Centre, alegando que o executivo açoriano “está a acompanhar todos passos” do desenvolvimento deste projeto.

“Com o tempo, pretendemos que os Açores se posicionem como polo determinante daquela rede internacional”, apontou.

Segundo Gui Menezes, está também “a decorrer um concurso para a contratação de mais dois recursos humanos” para a estação da Rede Atlântica de Estações Geodinâmicas e Espaciais (RAEGE) da ilha de Santa Maria, “para a sua dinamização científica”, que serão financiados através do AIR Centre.

Também na ilha de Santa Maria “está quase concluído” o projeto para a instalação da sede da agência espacial portuguesa ‘Portugal Space’ na antiga casa do diretor do aeroporto, prevendo-se que as obras “arranquem no segundo trimestre de 2020”.

O governante revelou ainda que o processo de cedência da antena de 15 de metros de diâmetro por parte da Fundação para a Ciência e Tecnologia à ‘Portugal Space’ está “na sua fase final”, acrescentando que a região já cedeu à agência espacial portuguesa as infraestruturas da base, bem como o edifício de comando da antena.

“Concluído este processo, a ‘Portugal Space’ será a entidade que vai explorar a antena”, disse, lembrando que será utilizada no programa PROBA3, da Agência Espacial Europeia (ESA), para o estudo do Sol.

Quanto ao Programa do Procedimento de Diálogo Concorrencial para a Construção, Operação e Exploração de um Porto Espacial em Santa Maria (Azores ISLP), Gui Menezes adiantou que, “neste momento, o processo decorre normalmente, estando a ser elaborado o relatório preliminar a que se seguirá o caderno de encargos final, para depois ser escolhida a proposta vencedora entre os três consórcios selecionados no concurso”.

O secretário regional revelou, por outro lado, que “estão a ser desenvolvidos vários projetos que poderão interessar aos Açores e a Portugal”, no âmbito da Estratégia Espaço 2030.