Governo dos Açores dedica sessão de Encontros com a Eficiência Energética à mobilidade elétrica

Este Encontro será, assim, um espaço para sensibilizar os Açorianos sobre as vantagens do uso destes veículos, com foco nos impactes positivos, quer a nível económico, quer a nível ambiental, e no papel que todos podem desempenhar na descarbonização da economia açoriana.

No âmbito deste Encontro, serão também explicados os incentivos regionais e nacionais disponíveis para a aquisição de veículos elétricos e pontos de carregamento.

A rede de pontos de carregamento de acesso público será, de igual modo, um dos temas em destaque, sendo abordada a sua localização, o seu funcionamento e tarifas.

A sessão contará com o testemunho de utilizadores desta mobilidade.

Para além da Direção Regional da Energia, este Encontro prevê a participação e o contributo do Fundo Ambiental e da MOBI.E., entidades que ficarão disponíveis, no final da sessão, para esclarecer as questões dos Açorianos na matéria.

Os Encontros com a Eficiência Energética são um ciclo de conferências que têm vindo a ser dinamizadas pela Direção Regional da Energia desde 2017, com o objetivo de sensibilizar, debater e divulgar as melhores práticas de eficiência energética nos Açores, tendo já decorrido 11 edições.

Numa adaptação aos desafios atuais, estas sessões migraram recentemente para o formato digital.

Nesse sentido, esta sessão, intitulada “Encontros com a Eficiência Energética – Mobilidade Elétrica nos Açores”, será emitida em direto na página do Facebook da Direção Regional da Energia, o Portal da Energia Açores, em https://www.facebook.com/portaldaenergiaacores, a 25 de junho, a partir das 15H00.