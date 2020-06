Governo dos Açores comparticipa prejuízos no setor da floricultura devido à pandemia

De acordo com a portaria publicada em Jornal Oficial esta segunda-feira, este apoio abrange os floricultores das ilhas de São Miguel, Terceira e Faial e destina-se a compensar as perdas decorrentes do encerramento de mercados e comércio de flores e outras plantas ornamentais devido ao surto de Covid-19.

O secretário regional da Agricultura e Florestas afirmou que, face aos acentuados prejuízos económicos e à quebra de rendimento verificada entre os floricultores nos Açores, por impossibilidade de venda e expedição de flores para fora da Região, imponha-se tomar medidas para minimizar esta realidade.

“Desde a primeira hora, o Governo dos Açores esteve atento e acompanhou ao evoluir da situação na floricultura e nos restantes setores que foram confrontados, de diferentes formas, com quebra do potencial produtivo, contribuindo com a definição de medidas concretas e no mais curto espaço de tempo”, referiu João Ponte, citado em nota do executivo.

O apoio financeiro a conceder aos floricultores será calculado atendendo ao número de hastes/pés que existem em campo ou em conservação, com calibre e em condições de serem comercializadas no período estipulado.