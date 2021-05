Governo dos Açores autoriza operações urbanísticas para três novos hóteis em São Miguel

A informação consta de um comunicado enviado às redações com as conclusões do Conselho do Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, que reuniu por videoconferência, nos dias 10 e 12 de maio.

Na nota é referido que uma das resoluções aprovadas "autoriza a realização das operações urbanísticas" para "a construção de um novo empreendimento turístico, na tipologia de hotel, com a categoria de quatro estrelas, localizado na freguesia de Água d' Alto, concelho de Vila Franca do Campo, com um aumento de 86 novas camas".

A outra resolução "autoriza a realização das operações urbanísticas" para "a construção de um novo empreendimento turístico, na tipologia de hotel, com a categoria de quatro estrelas, localizado na freguesia do Livramento, concelho de Ponta Delgada, com um aumento de 96 novas camas".

O Governo Regional aprovou igualmente "uma resolução que autoriza a realização das operações urbanísticas que a sociedade Vila Galé, Sociedade de Investimentos Turísticos, SA. se propõe realizar" para a construção de um novo hotel "de quatro estrelas, localizado na freguesia de São José, concelho de Ponta Delgada, com uma capacidade prevista de 186 novas camas", lê-se no comunicado.

O Conselho do Governo deliberou também iniciar o procedimento de contratação da empreitada de reabilitação e beneficiação do edifício do centro de saúde das Velas, mediante concurso público, com o preço base 2,4 milhões de euros e um prazo de execução previsto de 18 meses.

Foi ainda decidido autorizar a celebração de um contrato-programa entre a região e a Atlânticoline no valor de quarenta mil euros, tendo em conta o serviço prestado por aquela empresa de capitais públicos, na mobilidade juvenil através das ligações marítimas disponibilizadas anualmente por esta empresa.

O Governo Regional autorizou também a celebração de um contrato-programa entre a região e a Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão – RIAC "no valor correspondente a três euros por cada Cartão Interjovem vendido, destinado a promover a gestão do Cartão na operação 2021".

O Cartão Interjovem é uma iniciativa do Governo dos Açores que visa, entre diversas vantagens e descontos comerciais, promover a mobilidade dos jovens no arquipélago dos Açores.