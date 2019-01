Governo dos Açores autoriza operações urbanísticas para construção de um hotel em São Vicente Ferreira

As mais lidas

O futuro empreendimento turístico beneficiará de uma localização inserida numa paisagem situada junto ao mar, com ampla vista panorâmica sobre a faixa costeira, dispondo de múltiplos e diversos equipamentos de lazer e bem estar, complementares à oferta de alojamento, nomeadamente uma completa área de spa, com sauna, banho turco, massagens e piscina interior, e ainda vários equipamentos exteriores, como piscina e respetivo solário, esplanadas equipadas, apoio ao bar, campo de minigolfe, e ainda, amplas zonas de estar.

De acordo com o executivo regional, o empreendimento da promotora Maria de Fátima Tavares Costa Alberto Moniz será localizado na Rua dos Poços e Caminho da Beira Mar, com uma capacidade prevista de 100 quartos.

A resolução que autoriza a realização das operações urbanísticas para a construção de um hotel de cinco estrelas em São Vicente Ferreira, no concelho de Ponta Delgada, foi publicada esta terça-feira em Jornal Oficial.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok