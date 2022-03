Governo dos Açores assina aquisição de imóvel no Porto para apoiar doentes açorianos deslocados

Este imóvel terá como finalidade a concretização do projeto “Casa Amiga” pela Casa dos Açores do Norte (CAN), que se baseia no estabelecimento de uma casa de acolhimento para doentes deslocados açorianos e respetivos acompanhantes, refere nota do executivo regional.





O imóvel, que teve um custo de 515 mil euros, será cedido à CAN para utilização, mediante condições a acordar por via de um protocolo de cooperação.





Esta moradia de tipologia T8, que se localiza na freguesia de Paranhos, insere-se numa zona servida de comércio, serviços e transportes públicos.





Segundo o vice-presidente do Governo dos Açores, Artur Lima, a aquisição deste imóvel é a “melhor solução” para “fazer face às necessidades da CAN” que “cumpre uma missão social importantíssima no norte do país”, disse citado na mesma nota.





“Este imóvel permitirá melhorar a sustentabilidade e aumentar a qualidade da resposta oferecida por esta Casa dos Açores”, salientou.





O vice-presidente do Governo disse ainda que a CAN “sempre apoiou doentes açorianos e os respetivos acompanhantes que se deslocam para o norte do país para obterem cuidados de saúde de que o Serviço Regional de Saúde não dispõe”.





“A política social deste governo está vocacionada para o apoio aos mais desprotegidos como é o caso dos doentes deslocados. Já demos provas de que o nosso modo de atuação se foca na proteção dos direitos sociais dos açorianos”, referiu.





Para o governante, é “fundamental que as entidades da sociedade civil se envolvam no apoio aos cidadãos. A CAN é um exemplo de dedicação à causa pública e à solidariedade social”, considerou.





Além de alojamento, a CAN, que desde 2012 já auxiliou cerca de 1.000 doentes e acompanhantes, também presta apoio psicológico, de alimentação e transporte.