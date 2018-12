Governo dos Açores apoia requalificação e certificação da única carreira de tiro civil em São Miguel

“Este é um espaço essencial ao nível quer da formação dos jovens caçadores, quer de treino para caçadores mais experientes durante o ano, mas que também é utilizado por agentes da PSP e outro tipo de público”, afirmou João Ponte, citado em nota do Gacs, à margem da visita ao Clube de Tiro de São Miguel, durante a qual também se reuniu com a direção do clube.







O governante destacou que o reforço da cooperação com uma instituição que tem sido parceira do Governo Regional irá permitir desenvolver a caça nos Açores, contribuindo para a qualificação dos agentes envolvidos na atividade cinegética.







“A intervenção planeada pelo Clube de Tiro de São Miguel assume grande relevância pelo facto de ser o único espaço civil na ilha de São Miguel onde é possível praticar tiro”, considerou João Ponte, acrescentando que o treino e a aprendizagem para a utilização adequada de armas de fogo é algo fundamental para o exercício da caça.







Atualmente, existem 10 associações de caçadores ativas dispersas por várias ilhas do arquipélago.







Nos Açores existem 4.160 pessoas com carta regional de caçador.