Governo dos Açores admite rever medidas para cada nível de risco

“O processo de semaforização que, de forma inovadora, introduzimos nos Açores, ajuda a criar estabilidade e reconhecimento, designadamente, quanto à evolução epidemiológica, definir os níveis de risco”, respondeu José Manuel Bolieiro aos jornalistas, quando questionado sobre se a matriz de risco relativa à Covid-19 implementada no arquipélago seria alterada.

Já “as medidas em cada nível podem agora ser reavaliadas, tendo em conta também este processo de vacinação, na medida em que nos dá uma outra tranquilidade quanto às consequências de saúde pública e de saúde individual, em cada um dos vacinados”, adiantou o governante.

José Manuel Bolieiro falava no Palácio de Santana, em Ponta Delgada, depois de receber em audiência o presidente do IPMA, Miguel Miranda, e o delegado regional do instituto, Carlos Ramalho.

O governante disse que está “aberto (…) a avaliar, em cada circunstância, este evoluir entre o sanitário e epidemiológico e a capacitação do Serviço Regional de Saúde de cuidados de saúde, bem como também o próprio processo de vacinação em curso”.

Sobre o aumento de casos de Covid-19 na região, nomeadamente na ilha Terceira, admitiu que, com o aumento da mobilidade interilhas e a nova estirpe dominante (a variante Delta), “de propagação muito mais fácil, era estimável que pudesse acontecer”.

“Não se trata de uma surpresa nem de um descontrole – há um aumento de infeções, é verdade, mas há também uma capacidade instalada capaz de lidar com esta matéria, designadamente nas ilhas sem hospital temos já percentagem de imunização que asseguram tranquilidade”, prosseguiu.

O chefe do executivo recusou fazer “um discurso de dramatismo”, optando por “tranquilidade vigilante”.

A ilha Terceira junta-se agora a São Miguel como as únicas duas ilhas do arquipélago em situação de transmissão comunitária, confirmou na quarta-feira à Lusa o diretor regional da Saúde dos Açores, Berto Cabral.

Os Açores diagnosticaram, nas últimas 24 horas, 49 novos casos positivos de Covid-19, sendo 25 na Terceira, 20 em São Miguel, dois no Faial e dois no Pico, e 40 recuperações.