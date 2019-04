Governo dos Açores adjudica concessão e gestão do Solar da Glória

Segundo nota do Executivo, o despacho do secretário regional da Saúde refere que esta concessão será válida por três anos, com um preço global do contrato de 1.521.375 euros, correspondente a um valor anual de 507.125 euros.







O Solar da Glória, no concelho de Ponta Delgada, vai acolher uma estrutura de desabituação e reabilitação em regime de internamento, vocacionada para jovens entre os 14 e os 24 anos. Além do tratamento, este centro irá promover o acesso dos utentes e famílias aos recursos comunitários existentes.







A infraestrutura terá capacidade para 30 utentes, dos quais 20 em regime de comunidade terapêutica e 10 em regime de desabituação, e adotará um modelo biopsicossocial com intervenção cognitivo-comportamental para intervenção e reabilitação.







Compete à entidade gestora do Solar da Glória, entre as obrigações do contrato de concessão, a disponibilização, em tempo real, da gestão de camas diárias, fornecer relatórios trimestrais sobre as taxas de ocupação por tipologia e programa, bem como fornecer um relatório anual com as taxas de sucesso de abstinência e integração social dos utentes.